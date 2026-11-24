La caída del cabello, el cansancio persistente y los cambios de peso sin causa aparente son algunas de las señales que podrían advertir sobre alteraciones hormonales o metabólicas. Aunque estos síntomas pueden tener diferentes causas, su persistencia justifica una evaluación médica.

La endocrinología es la especialidad médica encargada de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con las hormonas, las glándulas endocrinas y el metabolismo.

Entre las condiciones que aborda se encuentran la diabetes, los trastornos de la tiroides, la obesidad, las alteraciones del colesterol y los triglicéridos, el síndrome de ovario poliquístico y la osteoporosis.

¿Cuáles son las seis señales para acudir a un endocrinólogo?

La doctora Alesia Julca Malca, especialista en Endocrinología de la Clínica Auna Bellavista, explica que algunas enfermedades hormonales pueden desarrollarse sin síntomas evidentes. Sin embargo, existen manifestaciones que requieren atención médica.

Cambios de peso sin causa aparente: aumentar o perder peso de manera inexplicable puede estar relacionado con alteraciones de la tiroides o del metabolismo.

aumentar o perder peso de manera inexplicable puede estar relacionado con alteraciones de la tiroides o del metabolismo. Cansancio persistente: la fatiga que no mejora con el descanso podría estar asociada con trastornos como el hipotiroidismo.

la fatiga que no mejora con el descanso podría estar asociada con trastornos como el hipotiroidismo. Caída del cabello: cuando es persistente o se acompaña de otros síntomas, podría estar vinculada con alteraciones hormonales.

cuando es persistente o se acompaña de otros síntomas, podría estar vinculada con alteraciones hormonales. Sed excesiva y necesidad frecuente de orinar: pueden ser señales de niveles elevados de glucosa en la sangre.

pueden ser señales de niveles elevados de glucosa en la sangre. Alteraciones del ciclo menstrual: los periodos irregulares o ausentes podrían estar relacionados con el síndrome de ovario poliquístico, entre otras causas.

los periodos irregulares o ausentes podrían estar relacionados con el síndrome de ovario poliquístico, entre otras causas. Palpitaciones, temblores o intolerancia al frío o al calor: son manifestaciones que pueden presentarse en personas con trastornos de la función tiroidea.

La presencia de estos síntomas no confirma por sí sola una enfermedad endocrinológica. La evaluación médica permitirá determinar sus posibles causas y la necesidad de realizar pruebas adicionales.

Más de 2,8 millones de peruanos viven con diabetes

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el 19 de junio de 2026 que más de 2,8 millones de peruanos viven con diabetes, mientras que otros 6,4 millones presentan prediabetes, una condición que incrementa el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Asimismo, la institución advirtió que uno de cada cuatro casos de diabetes todavía no ha sido diagnosticado, situación que retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones.

Mantener niveles elevados de glucosa en la sangre durante periodos prolongados puede afectar órganos como el corazón, los riñones y los ojos, así como el sistema nervioso.

¿Por qué es importante realizar controles endocrinológicos?

La detección oportuna de las enfermedades hormonales y metabólicas permite establecer tratamientos individualizados y reducir el riesgo de complicaciones.

En ese contexto, la Clínica Auna Bellavista anunció la incorporación de la doctora Alesia Julca Malca, endocrinóloga formada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, quien brindará atención a pacientes con diabetes, enfermedades tiroideas, obesidad y síndrome de ovario poliquístico, entre otras condiciones.

“El objetivo es que los pacientes comprendan la importancia de cuidar su salud hormonal y metabólica, no solo cuando presentan molestias, sino también como parte de una cultura de prevención. Un diagnóstico oportuno, acompañado de controles y hábitos saludables, puede contribuir significativamente a su bienestar y calidad de vida”, señaló la especialista.