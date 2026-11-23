El control de la glucosa en sangre es fundamental para las personas con diabetes tipo 2, pero no es suficiente para evaluar todos los riesgos asociados a esta enfermedad. Especialistas advierten que también es necesario realizar un seguimiento de la salud cardiovascular y renal, debido a que algunas complicaciones pueden desarrollarse progresivamente sin presentar síntomas evidentes.

En el Perú, más de 2,8 millones de personas viven con diabetes y otras 6,4 millones presentan prediabetes, según cifras difundidas por el Ministerio de Salud (Minsa) en junio de 2026. Estos datos ponen de relieve la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el seguimiento médico integral.

¿Por qué controlar la glucosa no es suficiente en personas con diabetes?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la manera en que el organismo utiliza la glucosa y puede generar complicaciones en distintos órganos cuando no se controla adecuadamente.

Los niveles elevados de glucosa durante periodos prolongados pueden provocar daños en los vasos sanguíneos, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales.

La doctora Rosa Ramírez, asesora médica de Boehringer Ingelheim, explicó que el deterioro de la función renal puede avanzar sin generar molestias durante sus primeras etapas.

“Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados durante periodos prolongados, pueden producirse alteraciones en los vasos sanguíneos que afectan progresivamente órganos como el corazón y los riñones”, señaló la especialista.

Por ello, recomendó no esperar a la aparición de síntomas para evaluar la función renal y la salud cardiovascular de los pacientes con diabetes.

Diabetes tipo 2: señales que pueden advertir complicaciones

Aunque las alteraciones cardiovasculares y renales pueden desarrollarse de manera silenciosa, existen manifestaciones que requieren atención médica.

Entre ellas se encuentran la hinchazón persistente de piernas o tobillos, la fatiga inusual, la dificultad para respirar y los cambios en la frecuencia de la micción.

Estos síntomas pueden estar relacionados con diferentes enfermedades, por lo que no deben interpretarse como una confirmación de daño renal o cardiovascular sin una evaluación profesional.

Si aparecen molestias persistentes, es importante acudir a un establecimiento de salud para determinar sus causas. Ante dificultad respiratoria intensa o dolor en el pecho, se requiere atención médica inmediata.

¿Qué exámenes deben realizarse las personas con diabetes?

Además del seguimiento de la glucosa y de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), los controles médicos de las personas con diabetes tipo 2 deben contemplar otros indicadores relacionados con la salud del corazón y los riñones.

Entre las evaluaciones recomendadas se encuentran la medición de la presión arterial, el perfil de lípidos y los análisis para conocer el funcionamiento renal.

Para evaluar los riñones, se utilizan pruebas como la creatinina en sangre, que permite estimar la tasa de filtración glomerular, y la relación albúmina-creatinina en orina, que ayuda a detectar posibles alteraciones renales.

Las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) para 2026 indican que las personas con diabetes tipo 2 deben someterse, al menos una vez al año, a evaluaciones de la función renal mediante estas pruebas, con controles más frecuentes cuando corresponda.

¿Qué relación existe entre la diabetes, el corazón y los riñones?

La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el deterioro de la función renal comparten factores de riesgo y mecanismos que pueden influir entre sí.

Esta relación se aborda mediante el concepto de salud cardiorrenometabólica, que plantea evaluar de manera conjunta las condiciones metabólicas y el funcionamiento del sistema cardiovascular y renal.

La doctora Rosa Ramírez explicó que una persona puede mantener niveles adecuados de glucosa y, aun así, presentar presión arterial elevada u otras alteraciones que requieran seguimiento médico.

“Por eso, es importante que el seguimiento médico considere estos indicadores de manera conjunta, ya que permiten identificar riesgos que no siempre son evidentes y orientar decisiones oportunas para proteger la salud del paciente”, señaló.

Guía médica de 2026 recomienda una evaluación integral

La importancia de este enfoque fue reforzada por una guía clínica publicada en 2026 por la Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC), en colaboración con otras sociedades científicas.

El documento aborda la prevención, detección y manejo del síndrome cardiovascular-renal-metabólico, que reúne condiciones relacionadas con la obesidad, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica y las enfermedades cardiovasculares.

La guía promueve la identificación de factores de riesgo y una atención coordinada entre profesionales de distintas especialidades para prevenir o retrasar complicaciones.

En ese contexto, la formación continua de los profesionales de salud también adquiere importancia. Iniciativas como Excellence Academy, impulsada por Boehringer Ingelheim, buscan promover la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias entre especialistas.

Prevención y controles médicos para reducir complicaciones de la diabetes

El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y los antecedentes familiares se encuentran entre los factores que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

En las personas diagnosticadas, el seguimiento médico debe considerar no solo el control de la glucosa, sino también la presión arterial, el colesterol, la función renal y otros factores individuales.

Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física según las condiciones de salud, cumplir el tratamiento indicado y asistir a controles periódicos puede contribuir a reducir el riesgo de complicaciones.

Los especialistas recuerdan que tener la glucosa dentro del rango recomendado no descarta por sí solo la presencia de otras alteraciones, por lo que la evaluación integral es una parte importante del manejo de la diabetes.