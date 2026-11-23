Las altas temperaturas registradas en diversas regiones del Perú, en el contexto del Fenómeno El Niño, pueden incentivar el consumo de helados, refrescos y bebidas frías. Sin embargo, estos productos pueden provocar molestias en personas con sensibilidad dental, especialmente cuando contienen ácidos que favorecen el desgaste del esmalte.

Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Odovtos – International Journal of Dental Sciences encontró que el 68,5 % de 600 estudiantes universitarios peruanos evaluados reportó sensibilidad dental ante determinados estímulos. Los resultados corresponden a la población estudiada y no representan necesariamente a todos los peruanos.

¿Por qué las bebidas frías y ácidas provocan sensibilidad dental?

La sensibilidad dental aparece cuando la dentina, una capa ubicada debajo del esmalte, queda expuesta. Esta contiene pequeños conductos que permiten que estímulos como el frío, el calor o determinados alimentos produzcan dolor o molestias.

El consumo frecuente de bebidas ácidas, como gaseosas, jugos cítricos y algunas bebidas isotónicas, puede contribuir a la erosión del esmalte dental. Cuando existe dentina expuesta, los cambios de temperatura pueden desencadenar episodios de sensibilidad.

El doctor Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en Cirugía Maxilofacial y presidente de la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial (ASPECIBUM), explicó que las altas temperaturas pueden favorecer hábitos de consumo que hacen más evidentes estas molestias.

“Las temperaturas elevadas pueden llevarnos a consumir con mayor frecuencia bebidas frías y otros productos que generan estímulos en los dientes. Si existe sensibilidad dental, estos pueden provocar molestias. Por eso, es importante identificar sus causas y mantener hábitos adecuados de higiene bucal”, señaló el especialista.

Cinco recomendaciones para prevenir la sensibilidad dental

1. Utilizar una pasta dental para dientes sensibles

Incorporar una pasta dental desensibilizante en la rutina de higiene bucal puede ayudar a disminuir las molestias. Estos productos contienen componentes que reducen la transmisión de estímulos hacia las terminaciones nerviosas del diente.

2. Moderar el consumo de bebidas ácidas

Las gaseosas, los jugos cítricos y algunas bebidas deportivas pueden favorecer el desgaste del esmalte cuando se consumen frecuentemente. Se recomienda limitar su ingesta y, si se utilizan sorbetes, procurar reducir el contacto de las bebidas con los dientes.

3. Enjuagarse la boca con agua después de consumir alimentos ácidos

El enjuague con agua ayuda a retirar residuos y disminuir la acidez en la boca después de consumir determinados alimentos o bebidas. También es importante mantener una adecuada higiene bucal con productos recomendados por un odontólogo.

4. Evitar el cepillado inmediato después de consumir productos ácidos

Después de ingerir bebidas o alimentos ácidos, puede ser recomendable esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse, especialmente en personas con desgaste erosivo. Se aconseja utilizar un cepillo de cerdas suaves y pasta dental con flúor.

5. Evitar morder directamente los helados

Las personas que presentan sensibilidad dental pueden reducir las molestias al consumir helados lentamente y utilizar una cuchara, en lugar de morderlos directamente.

¿Cuándo acudir al dentista por sensibilidad dental?

Aunque la sensibilidad dental puede aparecer ante estímulos fríos o ácidos, no siempre está relacionada únicamente con el desgaste del esmalte. También puede deberse a caries, retracción de las encías, fisuras dentales u otras alteraciones de la salud bucal.

Por ello, si el dolor es intenso, frecuente o persistente, se recomienda acudir a un cirujano dentista para identificar la causa y recibir el tratamiento correspondiente.

Mantener hábitos adecuados de higiene oral, moderar el consumo de bebidas ácidas y recibir evaluaciones odontológicas puede contribuir a prevenir el desgaste dental y controlar la sensibilidad.