El río Tumbes encendió las alertas ayer luego de registrar un caudal de 890.23 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica El Tigre. La medición, tomada a las 6 de la mañana, lo ubicó en el umbral naranja, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La situación mantiene bajo vigilancia a varias localidades de la región. De acuerdo con el reporte, entre las zonas que podrían resultar afectadas figuran El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

PRECAUCIÓN

Ante el incremento del caudal, el Senamhi pidió a los pobladores tomar las precauciones necesarias y evitar cualquier actividad cerca del río. La recomendación busca reducir los riesgos mientras se monitorea el comportamiento del afluente.

Por ahora, el reporte identifica posibles áreas de afectación, pero no confirma daños en los centros poblados mencionados. Por ello, se recomienda a quienes viven en las zonas cercanas mantenerse atentos a la información de las autoridades y no acercarse a las riberas mientras continúe la alerta.

La entidad también recordó a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de su página web y sus redes sociales oficiales, donde publica los avisos y reportes sobre las condiciones hidrológicas.