Las intensas lluvias registradas en Piura durante el domingo 22 de noviembre provocaron inundaciones en calles y viviendas de los distritos de Chulucanas y Tambogrande. Las precipitaciones sorprendieron a numerosas familias mientras descansaban y generaron dificultades para desplazarse por las vías afectadas.

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtió sobre la posible activación de quebradas en nivel rojo en sectores de Piura, Tumbes y Cajamarca, debido al riesgo asociado a las lluvias intensas.

#EnVivo Casas terminaron inundadas tras intensas lluvias en Tambogrande en Piura. Los vecinos piden ayuda de las autoridades Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/6VhReBueIB — Canal N (@canalN_) November 23, 2026

Lluvias en Piura provocan inundaciones en Chulucanas y Tambogrande

Las precipitaciones ocasionaron la acumulación de agua en diferentes calles de Chulucanas, distrito de la provincia de Morropón, y de Tambogrande, ubicado en la provincia de Piura.

Según informó RPP, vecinos que enviaron videos mostraron cómo adultos y niños tenían que caminar por las vías inundadas. El agua también ingresó a viviendas, afectando a las familias que se encontraban en su interior.

En Tambogrande, los pobladores reportaron además la interrupción del servicio de energía eléctrica durante la emergencia. No se precisó cuántas viviendas quedaron sin suministro ni el tiempo estimado para su restablecimiento.

COEN advierte alerta roja por posible activación de quebradas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó sobre un escenario de peligro rojo por la posible activación de quebradas en sectores de Piura, Tumbes y Cajamarca.

Según el boletín informativo N.° 227-2026-INDECI/COEN, el aviso comprende, entre otras zonas, las provincias piuranas de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

La advertencia está relacionada con la posibilidad de que las precipitaciones generen incrementos repentinos de caudal y desplazamiento de agua y materiales por las quebradas.

El nivel rojo representa un escenario de peligro extremo, pero no significa que todas las quebradas comprendidas en el aviso se hayan activado.

El 22/11 se produjo una #Inundación por desborde de los ríos Yapatera y Charanal, en el A. H. Miguel Montenegro Castillo, distrito de #TamboGrande, provincia y departamento de Piura, que causó daños en viviendas y comercio. Municipio local ejecuta la #EDAN y coordina el apoyo con maquinaria para realizar el drenaje de las aguas pluviales acumuladas en los sectores más afectados. No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas. Ante el Niño, el #PerúResponde. — COEN - INDECI (@COENPeru) November 23, 2026

Senamhi advierte que temperaturas en Piura llegarán hasta los 37 °C

Mientras distintas localidades enfrentan las consecuencias de las lluvias, la región Piura también registra temperaturas elevadas que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), persistirían hasta el martes 24 de noviembre.

El sábado 21 de noviembre, la estación meteorológica de Mallares, ubicada en la provincia de Sullana, registró una temperatura máxima de 37,2 °C, la más elevada entre las estaciones mencionadas en el reporte.

Por su parte, la estación de San Miguel, en Catacaos, alcanzó los 37 °C; Miraflores, en Piura, reportó 36 °C; y Lancones registró 35 °C.

Recomiendan medidas de prevención ante lluvias y altas temperaturas

Frente al riesgo de nuevas precipitaciones, se recomienda a la población evitar cruzar calles inundadas, ríos o quebradas, mantenerse alejada de zonas expuestas a posibles desbordes y atender las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, el Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y adoptar medidas de protección frente a las temperaturas elevadas.

Las condiciones meteorológicas mantienen la atención sobre las localidades del norte del país, especialmente en los sectores afectados por inundaciones y aquellos comprendidos en los avisos de posible activación de quebradas.