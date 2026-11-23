Un joven perdió la vida cuando manejaba su motocicleta en la carretera Piura–Sullana. Según versiones preliminares, la víctima habría perdido el control de la unidad, lo que provocó el despiste y originó que chocara contra un muro de concreto, causándole la muerte instantánea.

EL ACCIDENTE. La víctima mortal fue identificada como Ander Yoel Girón Quispe (20 años), quien se dirigía desde la ciudad de Piura hacia Sullana. El fatal accidente ocurrió la mañana de ayer a la altura del kilómetro 13, a pocos minutos de llegar al peaje.

Según versiones preliminares, el joven estudiante de la Facultad de Enfermería de una conocida universidad en la ciudad de Piura se despistó en su motocicleta de placa 5985-0P, la cual quedó totalmente destrozada producto del fuerte impacto contra el muro ubicado en plena carretera.

Tras ser alertados sobre la emergencia en la vía, efectivos de la Policía Nacional y agentes del Serenazgo del distrito Veintiséis de Octubre acudieron a la zona del accidente para brindar apoyo. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo del joven tendido a un lado de la carretera y, a unos metros de distancia, la motocicleta seriamente dañada tras el fuerte impacto.

Asimismo, el representante del Ministerio Público se constituyó a la zona del accidente para dirigir las primeras actuaciones fiscales y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue central de Piura para las diligencias correspondientes y determinar las verdaderas causas de la muerte.

Mientras tanto, los familiares y seres queridos del joven universitario atraviesan horas de profundo pesar y lloran por la pronta partida de Ander, un joven a quien, por su juventud y vocación de estudio, le esperaba un futuro prometedor. La noticia ha generado consternación en Sullana en donde vivía y entre quienes lo conocían, marcando un duro golpe para su entorno cercano.