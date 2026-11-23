El viceministro de Minedu, Luis Alemán, comentó que están evaluando realizar clases virtuales durante todo el año escolar de 2027, en las zonas regionales afectadas por el Fenómeno del Niño, según información recopilada por RPP.

Alemán, comentó que estas medidas se coordinarán con los gobiernos regionales y las instituciones educativas para medir los posibles daños provocados por los efectos de fenómeno meteorológico.

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Sin embargo, no descartó que las clases puedan ser presenciales. Se está considerando que las clases inicialmente sean presenciales y dependiendo del desarrollo del año, cambiar a la modalidad virtual.

“Eso se tendrá que evaluar en su oportunidad: qué tanto es la afectación de la infraestructura educativa, qué tanto es la afectación en la región correspondiente, y se determinará, en coordinación con los gobiernos regionales, en coordinación con la Dirección Regional de Educación, si es oportuno el inicio del año escolar de manera presencial o tendría que tomarse la medida de que sea de manera virtual”, declaró Luis Alemán, durante su visita al Colegio Naciones Unidas en San Juan de Miraflores.

Por otro lado, el representante de Minedu pidió a los padres brinden acompañamiento a sus hijos y que asuman su compromiso con ellos.