Un agente de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), identificado con las iniciales M. Q. C., fue intervenido durante el control de ingreso al penal de varones de Socabaya, luego de que se detectaron dos teléfonos celulares ocultos en la parte posterior de su chaleco táctico.

El hallazgo se produjo durante la revisión de los agentes que ingresan al recinto penitenciario. Tras detectar los equipos, el personal del INPE comunicó el caso a las autoridades correspondientes para determinar las responsabilidades del trabajador.

A la par, en el penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna, otro agente penitenciario fue intervenido durante el control de ingreso al recinto, luego de que se le encontraran tres envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y una cajetilla con 20 cigarrillos.