Un total de 12.663 casos de violencia contra la mujer fueron atendidos entre enero y septiembre de 2026 en Arequipa por el Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cifra que evidencia la persistencia de las agresiones en la región. Ante esta situación, la entidad, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Gobierno Regional, desarrolla actividades de prevención y sensibilización para proteger a las víctimas y combatir esta problemática.

Giselle Chalco Escalante, coordinadora territorial y regional en Arequipa de Warmi Ñan, informó que la violencia psicológica es la que predomina, seguida de las agresiones físicas, sexuales y económicas. Explicó que las víctimas reciben acompañamiento psicológico y social, además de patrocinio legal, desde que presentan sus casos en las comisarías hasta que se termine el proceso judicial.

Arequipa cuenta con 25 Centros Emergencia Mujer y Familia, de los cuales 15 brindan atención durante las 24 horas del día. Estos servicios están distribuidos en las ocho provincias y ofrecen asistencia gratuita.

La funcionaria señaló que la dependencia económica y emocional, la pobreza y las responsabilidades de cuidado de los hijos son algunos de los factores que dificultan que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia.