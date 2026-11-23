Una fuerte precipitación con truenos y relámpagos que se registró en los distritos de Tambogrande y Chulucanas dejó varios sectores inundados e inclusive colegios, centros de salud y viviendas.

Según el Senamhi, la lluvia en el distrito de Tambogrande fue de 134 litros de agua por metro cuadrado y en Chulucanas de 55.1 litros de agua por metro cuadrado.

En Tambogrande, las fuertes precipitaciones inundaron las instalaciones de la institución educativa Agropecuario N.° 54. El agua cubre gran parte de los patios, áreas comunes y zonas de tránsito del colegio, alcanzando un nivel que dificulta el desplazamiento y representa un riesgo tanto para la infraestructura como para la salud de la comunidad educativa.

En este distrito varias casas terminaron inundadas en el asentamiento humano Los Almendros. Las familias solicitan apoyo urgente para evacuar las aguas.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que se produjo una inundación por desborde de los ríos Yapatera y Charanal, en el A. H. Miguel Montenegro Castillo, distrito de Tambogrande, que causó daños en viviendas y comercio.

La municipalidad distrital ejecuta la EDAN y coordina el apoyo con maquinaria para realizar el drenaje de las aguas pluviales acumuladas en los sectores más afectados. No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas.

En tanto, el fuerte creciente de la quebrada de Sol Sol provocó el colapso del badén que conecta a las localidades de Paccha, Sol Sol, San Francisco y Casanas, en la provincia de Morropón, Piura. La emergencia dejó incomunicadas a estas poblaciones y restringió el tránsito entre ambas márgenes de la quebrada.

Entre las personas afectadas se encuentran estudiantes que se trasladaban a sus centros educativos en Chulucanas, así como docentes, trabajadores de salud y comerciantes que necesitan cruzar la quebrada para cumplir con sus actividades. Algunos quedaron varados a ambos lados del cauce tras el incremento del caudal.