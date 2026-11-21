El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé precipitaciones desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre de 2026. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, alcanzando incluso niveles de alerta roja (extrema), con mayor atención la costa interior de Piura y la sierra norte.

Las zonas bajo alerta son las provincias de Sullana, Piura, Paita, Morropón, Ayabaca, Huancabamba y Talara. Para este periodo se prevén acumulados de precipitación de entre 5 y 60 mm/día en la costa norte, y de entre 5 y 45 mm/día en la sierra norte.

Además de las lluvias, advirtieron que el evento estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Asimismo, se registrará un incremento de la cobertura nubosa y de la sensación térmica durante las tardes y noches, por lo que se recomienda a la población y autoridades tomar precauciones.