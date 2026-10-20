Las principales calles y avenidas de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre continúan anegadas a causa de una fuerte lluvia que inició el día de ayer y se prolongó durante la mañana de hoy.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la estación automática ubicada en la Dirección Zonal Piura registró un acumulado de precipitación de 2.2 milímetros (mm).

“Hasta el momento, con la lluvia que empezó pasadas las 7:00 a. m., la estación automática ubicada en la sede zonal registra un acumulado de 2.1 mm”, precisaron voceros de la entidad meteorológica.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la intersección de las avenidas José Aguilar y Raúl Mata La Cruz, en el sector Dos Grifos (distrito de Veintiséis de Octubre), así como tramos críticos de la avenida Chulucanas, los cuales amanecieron completamente cubiertos de agua.

La situación se repite con similar magnitud en el distrito de Chulucanas, donde vecinos y comerciantes han expresado su malestar por el empozamiento en las vías públicas. De igual manera, los reportes provenientes del distrito de Catacaos confirman diversas calles y avenidas inundadas, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.