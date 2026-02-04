Una lluvia de algunas horas inundó diversos sectores en Piura, Morropón y Sullana. La precipitación dejó calles intransitables, vehículos averiados y pobladores atrapados en sus viviendas.

LAS LLUVIAS. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el sector de Miraflores, en el distrito de Castilla (Piura), registró 8.7 mm (litros por metro cuadrado). Sin embargo, el valor más alto se reportó en el distrito de Chalaco (Morropón), con 10.6 mm.

En Piura, la urbanización Ignacio Merino, fue una de las más afectadas debido a la inundación de varias calles. El agua cubrió pistas y veredas en la avenida principal José Aguilar e incluso ingresó a varias viviendas.

La precipitación se registró la madrugada de ayer, en el cual el agua ingresó a los inmuebles considerados vulnerables.

Asimismo, reportaron que el agua cubrió parte de las llantas de varios vehículos. Una de las residentes de esa zona señaló que un automóvil fue arrastrado por la corriente y desplazado varios metros.

Al mismo tiempo, los moradores quedaron atrapados en sus viviendas debido a las inundaciones y se vieron obligados a colocar muros de concreto en los ingresos para frenar el agua; sin embargo indicaron que el paso de vehículos genera oleajes que terminan por filtrar el líquido al interior de sus casas.

En Ignacio Merino, los vecinos cuestionaron el funcionamiento de las motobombas debido a que las baterías fallaron inicialmente, al no arrancar los equipos. Ante esto, fue necesario traer repuestos de emergencia. “Si hubieran funcionado en ese instante, no nos hubiéramos inundado”, dijo un morador.

También, la calle Callao y otras vías del centro de Piura se volvieron intransitables. Sectores como la zona de Dos Grifos, el asentamiento La Molina y otros sectores, se vieron afectados por la formación de enormes lagunas.

La situación también se complicó en el cercado de Piura, donde se ejecutan los cuestionados trabajos de pistas y veredas, y la formación de lagunas impidió que las personas transitaran o ingresaran a sus casas y locales.

En tanto, en Sullana, la lluvia en horas de la madrugada, inundó la vía de acceso al terminal pesquero en la zona industrial, dificultando el paso de los vehículos. Pese a ello, los comerciantes siguieron vendiendo sus productos. Incluso, los clientes acudieron a realizar sus compras.

LA FAP APOYARÁ. El comandante general del Ala Aérea 1, Edar Camilo Echegaray, comprometió el apoyo logístico de la FAP para la atención de situaciones de emergencia, como aislamiento de pueblos por corte de carreteras, evacuación de personas en riesgo que se pudieran presentar durante la temporada de lluvias que se están intensificando.

Fue durante una reunión de coordinación que sostuvo con el jefe de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional y coordinador del COER de Piura, Gonzalo Flores Lozano.