El norte del país afrontará las precipitaciones más intensas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

En Tumbes se esperan lluvias de extrema intensidad, mientras que en Piura serán de moderada a fuerte intensidad, principalmente en las zonas del interior.

Según el pronóstico del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 0.1 y 60 milímetros por día, equivalentes a 60 litros por metro cuadrado. En Tumbes, la alerta comprende las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla; mientras que en Piura incluye Huancabamba, Piura, Sullana, Talara, Ayabaca y Morropón.

El Senamhi también prevé precipitaciones de menor intensidad en Lambayeque, La Libertad y Áncash. En la costa central, principalmente en Lima, se esperan lluvias y lloviznas de ligera a moderada intensidad. Una situación similar se presentaría en Moquegua y Tacna, en la costa sur, donde podrían registrarse condiciones de humedad y reducción de visibilidad.

En la sierra norte se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad, mientras que en las zonas central y sur serán de ligera a moderada intensidad. Estos eventos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se prevén nevadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar y granizo en localidades ubicadas a más de 2.900 metros de altitud.

En la selva alta se esperan lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad, mientras que en el resto de la región amazónica serán de ligera intensidad.

El Senamhi precisó que las precipitaciones podrían presentarse junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento, y que su mayor probabilidad de ocurrencia se concentrará durante las tardes, noches y madrugadas.

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