Unos 210 árboles de yaro y cahuato fueron plantados en el sector de Quebrada Honda, en el distrito de Quequeña, provincia de Arequipa, con la finalidad de recuperar parte de la vegetación que fue destruida en setiembre por maquinaria pesada que abrió un camino no autorizado.

El daño ambiental afectó a centenarios árboles de yaro, que fueron arrancados para habilitar esta vía. Por estos hechos, la asociación Quebrada Honda, presuntamente responsable continúa afrontando un Procedimiento Administrativo Sancionador.

Como parte de las acciones para recuperar la zona, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) realizó una jornada de plantación en la que participaron trabajadores de la Municipalidad Distrital de Quequeña, efectivos de la Policía de Medio Ambiente y pobladores del sector. La actividad se realizó en el marco de la Semana Forestal 2026, como parte de los esfuerzos por recuperar los espacios naturales afectados en la región.

Los nuevos ejemplares corresponden a especies nativas de Arequipa, importantes para conservar la biodiversidad y recuperar la cobertura vegetal de este ecosistema.

Aunque la plantación permitirá contribuir a la recuperación ambiental de Quebrada Honda, los nuevos árboles necesitarán tiempo y cuidados para desarrollarse.