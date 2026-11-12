Un motociclista perdió trágicamente la vida cuando se desplazaba por la avenida Guardia Civil, cerca de la gruta del Señor Cautivo y del estadio Miguel Grau, en el distrito de Castilla, en Piura.

El hecho se registró cuando la víctima identificada como Víctor Agurto Guerrero, de 43 años, sufrió el accidente cuando conducía su motocicleta de placa 50-36WP.

Según las investigaciones, el conductor habría perdido el control de su vehículo, despistándose y cayendo contra el muro de la berma. Debido al fuerte impacto, falleció instantáneamente y quedó tendido sobre la pista. No obstante, también manejan la hipótesis de que el accidente habría sido provocado por la intervención de otro vehículo.

Ante esto, los agentes recogieron testimonios, solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona y realizaron otras diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el lugar llegaron los familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor al reconocer el cuerpo de su ser querido. A pocos metros quedó la motocicleta de color negro en la que se desplazaba.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, mientras que la motocicleta fue llevada a la comisaría para las diligencias.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2026 se han registrado 160 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la región. La cifra es preocupante teniendo en cuenta que, durante el 2025, Piura registró 158 fallecidos por accidentes. Entre los factores figuran el exceso de velocidad, imprudencia de los conductores, consumo de bebidas alcohólicas y el incumplimiento de las normas.