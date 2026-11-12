Debido a los trabajos de mantenimiento, el puente Isaías Garrido, conocido como puente Viejo, permanecerá restringido al tránsito desde el jueves 12 hasta el próximo 17, así lo informó la Municipalidad Provincial de Sullana.

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Las labores contemplan la rehabilitación de la vía con pavimento flexible. Para ello, retirarán el asfalto existente, nivelarán y compactarán la subrasante y colocarán una base granular. Finalmente, instalarán una carpeta asfáltica en caliente. La intervención comprenderá el tramo entre el puente Viejo y la intersección de las calles Lima y Córdova.

La intervención busca mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en esta infraestructura, que constituye una importante conexión vial entre Sullana y los distritos fronterizos de esta provincia.