La Fiscalía en Prevención del Delito de Sullana junto a otras autoridades, intervinieron un bar en Marcavelica y encontraron a una adolescente de 17 años que habría sido captada para realizar labores de acompañamiento a clientes y venta de cerveza. Tras ello, la propietaria fue detenida por trata de personas.

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En una de las mesas se identificó a un hombre acompañado de la adolescente, quien manifestó que trabajaba realizando labores de acompañamiento y venta de cerveza. Asimismo, que recibiría un pago de S/70. Además, habría sido captada por una mujer venezolana a quien identificó con el nombre de Pamela.

Ante estos hechos, el personal policial procedió a detener a la propietaria del establecimiento por la presunta comisión del delito de trata de personas. Por su parte, el personal municipal constató que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, por lo que le impusieron una sanción equivalente al 60 % de una UIT y dispuso su clausura por 30 días.