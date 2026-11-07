Denuncian que cerca de tres kilómetros sufren graves daños en época de lluvias
Denuncian que cerca de tres kilómetros sufren graves daños en época de lluvias

Un grupo de vecinos del sector San Antonio de Poechos, en el distrito de Lancones, , bloqueó la vía ubicada a un costado del canal Daniel Escobar para exigir a las autoridades la reparación de la carretera que conecta a diversos pueblos de la zona.

Señalaron que son casi tres kilómetros los afectados, los cuales quedan completamente intransitables durante la época de lluvias. Dicha situación provoca el aislamiento total, desabastecimiento de alimentos y la paralización del tránsito vehicular, perjudicando a caseríos como Los Chiclacos, Somate y Montecillos, entre otros.

Ante este problema, hicieron un llamado urgente al alcalde distrital de Lancones, Jaider Delgado y al Gobierno Regional de Piura para que dispongan la inmediata intervención de maquinaria pesada, realicen el mantenimiento de las vías afectadas y ejecuten un proyecto en la zona.

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