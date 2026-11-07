Un grupo de vecinos del sector San Antonio de Poechos, en el distrito de Lancones, provincia de Sullana, bloqueó la vía ubicada a un costado del canal Daniel Escobar para exigir a las autoridades la reparación de la carretera que conecta a diversos pueblos de la zona.

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Señalaron que son casi tres kilómetros los afectados, los cuales quedan completamente intransitables durante la época de lluvias. Dicha situación provoca el aislamiento total, desabastecimiento de alimentos y la paralización del tránsito vehicular, perjudicando a caseríos como Los Chiclacos, Somate y Montecillos, entre otros.

Ante este problema, hicieron un llamado urgente al alcalde distrital de Lancones, Jaider Delgado y al Gobierno Regional de Piura para que dispongan la inmediata intervención de maquinaria pesada, realicen el mantenimiento de las vías afectadas y ejecuten un proyecto en la zona.