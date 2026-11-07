La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que la salida de las aguas del río Piura será por el aliviadero de Chutuque y no por el denominado “Río Loco”, ubicado en el distrito de Cristo Nos Valga, en la provincia de Sechura. La medida forma parte de las intervenciones previstas por el Gobierno para afrontar las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El anuncio lo hizo tras su llegada a Piura y durante su recorrido por el albergue temporal que se viene acondicionando en el coliseo del asentamiento humano Los Algarrobos. En dicho lugar, la mandataria informó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya inició los trabajos de limpieza del aliviadero de Chutuque.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, precisó que las labores comenzaron hace una semana y comprenden aproximadamente 18 kilómetros, divididos en tres tramos, con participación del Estado y el sector privado.

Respecto al financiamiento, el titular del Midagri indicó que el Gobierno destinará más de S/2 millones, mientras que las empresas privadas aportarán alrededor de S/7 millones para ejecutar estas intervenciones. Aunque el anuncio se produce cuando Piura ya enfrenta los efectos de El Niño y mantiene pendiente una solución integral para evacuar grandes volúmenes de agua.

Sobre el presupuesto, el titular del Midagri dijo que destinarán más de S/2 millones, mientras que las empresas privadas aportarán alrededor de S/7 millones para ejecutar las intervenciones.

En tanto, sobre las medidas que se aplicarían si el caudal del río Piura supera los 4,000 metros cúbicos por segundo, la presidenta Fujimori señaló que el Gobierno cuenta con sistemas de alerta de los proyectos del Ministerio de Vivienda, motobombas de las municipalidades y el apoyo de las Fuerzas Armadas.