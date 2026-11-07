La simpática piurana Astrid Gavidia González, elegida como Miss Teen Model Piura 2026, recibió oficialmente su banda como representante de Piura de manos de la ex Miss Perú, Marina Mora, rumbo al certamen nacional Miss Teen Model Perú 2026.

“Ella ya está en la capital de la república participando de los ensayos para la gran final que se realizará el jueves 3 de diciembre, previo a la preliminar, el día 27 de noviembre, competencia en la Escuela de Marina Mora ” , señaló Arthur Zapata, representante de Fashions Models Piura, que forma reinas para la vida.

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CONFIANZA

“Muy emocionada por ir representando a la juventud piurana a este certamen nacional, confíen en mí que trataré de traer la corona al norte y dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y de nuestra cultura Tallán ”, señaló la representante.

Asimismo, fueron presentadas las candidatas de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima norte, Lima centro, Lima sur, Lima este y Loreto. También Pisco, Puno, Piura, San Martín, Tacna, Trujillo, Tumbes y Ucayali.