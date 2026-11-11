El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Sullana dispuso la detención preliminar por siete días contra tres sujetos sindicados por la Policía Nacional como presuntos miembros de la banda criminal “La Dinastía del Norte”.

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La medida fue declarada fundada por el juzgado a solicitud de la Fiscalía para los investigados J.A.S., V.A.S. y J.S.P. Durante este plazo, el Ministerio Público deberá llevar a cabo diversas diligencias, tales como pericias dactiloscópicas y de homologación balística, pericias químicas y técnicas de material explosivo, así como la extracción, preservación y análisis forense de la información contenida en un celular incautado, además de solicitar informes a la SUCAMED, entre otras.

Los investigados fueron capturados durante una intervención policial en la avenida Champagnat. Durante el registro de los inmuebles, las autoridades hallaron 31 municiones dispersas y una cacerina con 10 proyectiles en la primera vivienda; una pistola abastecida con una cacerina de 10 municiones en la segunda; y dos cartuchos de dinamita en la tercera.