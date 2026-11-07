El extesorero del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, Christian Chafloque M., fue sentenciado por el delito de peculado doloso tras apropiarse de S/ 20 835.10 correspondientes a las garantías económicas entregadas por familiares de pacientes hospitalizados en el año 2019. La condena impuesta es de 4 años de pena privativa de la libertad, convertidos a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

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La condena fue obtenida por el fiscal adjunto Jorge Ortíz Purizaca del primer despacho de la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, luego de meses meses de audiencia en los que presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales.

De acuerdo con la investigación fiscal, Chafloque en su condición de tesorero del hospital, tenía bajo su responsabilidad la custodia de los fondos provenientes de las garantías económicas entregadas por los familiares de pacientes hospitalizados. Sin embargo, se apropió de dichos recursos, ocasionando un perjuicio económico.

Por estos hechos, el Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana impuso sentencia al exfuncioiario.

Además, le impusieron 4 cuatro años de inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; así como 180 días multa, equivalentes al 25 % de su ingreso diario por cada día multa, que deberán ser cancelados dentro de los diez días hábiles. Finalmente, se fijó en S/ 14 135.10 el monto de la reparación civil a favor del Estado.