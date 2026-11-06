El Jurado Electoral Especial (JEE) Sullana desarrolló las audiencias públicas de proclamación de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, como parte de las etapas finales del proceso electoral en su jurisdicción.

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Las audiencias están a cargo del Pleno del JEE Sullana, integrado por el Dr. Luis Lalupú Sernaqué, presidente; la Dra. Carolina Delgado Manrique, segundo miembro; y la Lic. Cecilia Gonzales Cobeña, tercer miembro, quienes conducen estos procedimientos conforme a la normativa electoral vigente y en el marco de sus competencias jurisdiccionales.

De acuerdo con el cronograma establecido, el martes se proclamó los resultados de los distritos de las provincias de Sullana y Talara. El miércoles de los distritos de Ayabaca, mientras que el jueves se proclamó a las listas ganadoras de las provincias de Ayabaca, Sullana y Talara, y el acta descentralizada de los resultados de la elección de consejeros regionales en Sullana, Talara y Ayabaca.

Como resultado de las ERM 2026, en la jurisdicción del JEE Sullana fueron proclamados 21 alcaldes y 111 regidores distritales, además de tres alcaldes y 35 regidores provinciales.

Como parte de las garantías de transparencia y publicidad, el JEE Sullana ha notificado a los personeros legales de las organizaciones políticas que participaron en la contienda electoral para que asistan a las audiencias en la sede jurisdiccional.

El presidente del JEE Sullana señaló que estas actuaciones forman parte de las competencias del órgano electoral. “Nuestro compromiso es desarrollar cada procedimiento con imparcialidad, transparencia y respeto a la normativa electoral, garantizando que las decisiones del órgano jurisdiccional se encuentren debidamente sustentadas”, manifestó.