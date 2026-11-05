Efectivos policiales del Área de Extorsiones del Depincri de Sullana intervinieron a un sujeto debido a que le hallaron dos bolsas con 750 gramos de marihuana, cuando se trasladaba a bordo de una mototaxi en esta ciudad.

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La detención de C.M.C.P. (22) fue realizada en el parque del asentamiento Sánchez Cerro. Además, se incautaron el vehículo y un celular que portaba. Él sería integrante de la presunta banda delictiva “Los Herberos de Sullana”.

Será investigado por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de comercialización, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, tras hallarle en su poder sustancias ilícitas. El sujeto fue puesto a disposición de la dependencia policial para las diligencias en coordinación con el Ministerio Público.