La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana advirtió condiciones de riesgo eléctrico y otras deficiencias de seguridad en puestos ubicados frente al cementerio San José.

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La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta Sara Vidal quien, junto con representantes de la Municipalidad Provincial de Sullana, recorrió tanto las instalaciones como los espacios destinados a la actividad comercial temporal.

Durante la revisión, el personal de Gestión del Riesgo de Desastres identificó conexiones eléctricas sin protección, uso de cables mellizos, instalaciones expuestas cerca de estructuras metálicas, ausencia de sistemas de puesta a tierra, falta de extintores y presencia de material inflamable en los techos de algunos puestos. Estas deficiencias representaban un peligro inminente para la seguridad de comerciantes y visitantes.

Ante estas observaciones, la representante del Ministerio Público exhortó a los organizadores de la feria y a los funcionarios municipales a adoptar medidas correctivas urgentes: regularizar las instalaciones eléctricas, retirar los materiales inflamables e implementar los equipos de seguridad necesarios.

Por su parte, los representantes ediles informaron sobre las acciones previstas para el ordenamiento y control en los alrededores del camposanto. Estas medidas contemplan la participación de inspectores viales, personal de Serenazgo y agentes de Gestión del Riesgo de Desastres, así como la instalación de puestos de intervención para regular el tránsito vehicular y facilitar el desplazamiento peatonal.