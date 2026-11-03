Las autoridades intervinieron y clausuraron temporalmente un establecimiento ubicado en la calle Cuatro, en la asociación pro vivienda Los Cedros en la provincia de Sullana, donde se desarrollaba un evento bailable con la asistencia de aproximadamente 60 jóvenes, entre ellos menores de edad.

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Durante la intervención, personal de la Municipalidad de Sullana, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, constataron que los asistentes consumían bebidas alcohólicas. Al solicitar la documentación correspondiente, el encargado presentó únicamente la licencia de funcionamiento del establecimiento.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional advirtieron la presencia de menores de edad en el evento. Durante la inspección de los servicios higiénicos también se encontraron envolturas que contenían sustancias de dudosa procedencia, hecho que fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Ante las infracciones detectadas, el personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal impuso una multa equivalente al 400 % de la UIT, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal N.° 018-2014/MPS. Además, se aplicó la medida complementaria de clausura temporal del establecimiento por un periodo de 30 días, vigente desde el 1 de noviembre de 2026.

En cuanto a los menores de edad, la Policía Nacional coordinó la entrega de aquellos cuyos padres o familiares acudieron al lugar. Por otro lado, aproximadamente 15 adolescentes, fueron trasladados a la comisaría El Obrero, debido a que sus familiares aún no se habían presentado para recogerlos.