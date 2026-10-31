Cerca de 500 productos cosméticos de procedencia ecuatoriana que no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al país, fueron incautados durante un operativo realizado en la provincia de Sullana.

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La diligencia fue dirigida por el fiscal adjunto Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito y personal de Aduanas de la SUNAT. La intervención se realizó en las instalaciones de una empresa en la zona industrial.

Ahí detectaron encomiendas que contenían mercadería extranjera sin comprobantes de pago ni pólizas aduaneras que acreditaran su legal internamiento en el territorio nacional.

Entre los productos figuran 418 envases de shampoo de romero y 72 unidades de tratamiento capilar Crece Pelo elaborados en Guayaquil, Ecuador. La mercadería era trasladada desde Máncora hacia Huamachuco y quedó bajo custodia de Aduanas.