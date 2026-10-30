La Contraloría General de la República constató el incumplimiento del plan de trabajo para la subsanación de fugas y filtraciones de agua en las compuertas radiales del aliviadero principal de la presa Poechos en la provincia de Sullana que, sumado a fallas en las pruebas del sistema y otras inconsistencias, pone en riesgo la culminación del servicio y su operatividad frente a la ocurrencia de un eventual fenómeno El Niño.

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La inversión de más de S/ 3.8 millones está a cargo del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura. De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 021-2026-OCI/0612-SCC, cuyo período de evaluación fue del 9 de setiembre al 9 de octubre de 2026, las fugas en las compuertas persisten, a pesar de que el plazo contractual ampliado venció el 20 de setiembre de 2026. El avance físico acumulado llega al 70.12 %.

Incluso, no se evidenció un óptimo funcionamiento del sistema por cuanto la prueba hidráulica realizada fue interrumpida por averías en el reajuste de la red de tuberías, además de encontrarse pendiente de ejecución la instalación de equipos en una de las compuertas y la aprobación de un adicional. Con estas deficiencias no se podría regular ni laminar adecuadamente las avenidas en caso sea necesario tener capacidad de respuesta y operación de Poechos frente al FEN, comprometiéndose la seguridad de la presa, de las poblaciones e infraestructuras aguas abajo.

Asimismo, se advierte que la entidad habría suspendido la ejecución del plazo contractual cuando el servicio estaba inconcluso por fallas técnicas imputables al contratista y cuando ya había paralizado los trabajos tras el fracaso de la prueba hidráulica. Ello, sin haber considerado que, de acuerdo con lo normado, la suspensión del plazo contractual resulta procedente ante eventos no atribuibles a las partes que paralicen las prestaciones.

La justificación planteada por el PECHP para acordar la tercera suspensión temporal del plazo fundada en la supuesta disponibilidad e inmediata respuesta operativa del aliviadero, resultaría contradictoria con la realidad técnica constatada en campo. Esta medida paraliza injustificadamente el cómputo del plazo e imposibilita la aplicación y cobro de las penalidades por mora a favor de la entidad, generando además el riesgo de que se reconozcan mayores gastos generales en beneficio del contratista pese a su incumplimiento.

El servicio de mantenimiento del sistema de izaje y compuertas radiales del aliviadero principal de la presa Poechos se inició el 3 de noviembre de 2025 y debía culminar en 150 días calendario; pero, se han aprobado seis ampliaciones de plazo.

El informe fue notificado al titular de la entidad para que adopte las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.