Un hombre y una mujer, sindicados como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos del 15 de Marzo”, fueron detenidos por agentes policiales del Depincri de Sullana tras hallarles pasta básica de cocaína (PBC), un arma de fuego y estatuas de la “Santa Muerte”.

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La intervención fue realizada la mañana de ayer durante un patrullaje de rutina. Los efectivos divisaron a dos sujetos libando licor en una vivienda, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Al notar la presencia policial, uno de los sospechosos huyó del lugar, mientras que el otro intentó cerrar la puerta.

Sin embargo, los agentes lograron ingresar al inmueble, ubicado en la transversal López Albújar del asentamiento 15 de Marzo, donde detuvieron a un hombre y una mujer de 30 y 21 años de edad, que serían investigados por tráfico ilícito de drogas.

Además, los policías hallaron 800 gramos de pasta básica de cocaína, 4 bolsas de globos conteniendo la misma droga, una pistola abastecida con cuatro municiones, cartas dirigidas al penal, una balanza digital, cuatro estatuas de la “Santa Muerte”, entre otras cosas.