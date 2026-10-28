Diversos trabajadores que realizan labores de abatización, protestaron en los exteriores de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana, para exigir el pago de sus servicios prestados, los cuales les adeudan desde hace más de dos meses.

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Los afectados llegaron hasta la sede ubicada en la urbanización popular Nueva Sullana, donde denunciaron que no fueron atendidos por los funcionarios responsables. Asimismo, advirtieron que vienen realizando este reclamo desde hace varios días y que hasta el momento no obtienen una respuesta positiva.

Indicaron que cuentan con el sustento de los servicios prestados, sin embargo, hasta el momento no les han solicitado la documentación correspondiente, lo que genera la incertidumbre sobre el trámite de sus pagos.

Ante esto, Correo solicitó la versión a la Dirección Sub Regional de Salud, pero no obtuvimos una respuesta al respecto.