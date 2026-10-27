Ante la proximidad de las velaciones, la Fiscalía de Prevención del Delito de la provincia de Sullana, ejecutó un operativo preventivo en el cementerio San José con el objetivo de salvaguardar la seguridad pública y prevenir delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

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La diligencia estuvo a cargo de los fiscales adjuntos Sara Vidal y Kevin Antón, y contó con la participación de la Subgerencia de Control Municipal y Fiscalización y la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Sullana.

Durante el recorrido, las autoridades constataron que el recinto cuenta con los certificados vigentes de fumigación, desinsectación, sistema de puesta a tierra, así como el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

Sin embargo, advirtieron algunas observaciones físicas en la infraestructura que deben ser atendidas para evitar futuros incidentes. Entre ellas se encuentran orificios sobre el nivel del drenaje pluvial y en los pabellones Señor de los Milagros y Señor de Chocán I, así como la necesidad de poda de ramas en el pabellón Hermano Victorino.

También constataron la falta de señalización de desniveles y fijación de estructuras metálicas en los pabellones San Venancio y San Mateo, así como la presencia de muros de adobe desmoronados por la humedad y columnas en mal estado de conservación con varillas de fierro expuestas a la intemperie.

Tras la evaluación, concluyeron que actualmente no existe un riesgo inminente, pero advirtió que, de no subsanarse las observaciones, estas podrían generar un peligro progresivo para los visitantes.