Una persona falleció y más de 60 resultaron heridas en un choque múltiple que involucró a cuatro ómnibus, la mañana de este martes 27 de octubre, en el kilómetro 247 de la carretera Interoceánica Norte, en la ruta Piura–Chulucanas.

La víctima mortal fue identificada como Freddy Alexander Córdova Adanaque, de 36 años, quien fue encontrado sin signos vitales dentro de uno de los vehículos. Los heridos fueron trasladados a la Clínica Miraflores para recibir atención médica.

La Policía de Carreteras atendió la emergencia a las 6:20 a. m., tras una alerta de la Central 110. Al llegar, los efectivos encontraron los cuatro vehículos siniestrados a un costado de la carretera y participaron en el auxilio de los afectados.

De acuerdo con el parte policial, los cuatro conductores quedaron detenidos para las diligencias correspondientes. Esta medida forma parte de la investigación y no determina su responsabilidad en el accidente.

La Comisaría de Tacalá asumió las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades. Hasta el momento, no se han precisado las causas del choque ni la gravedad de las lesiones de los pasajeros.