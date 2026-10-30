Nueve meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra Jesús A. Vilela J. (30), investigado como presunto autor del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su expareja, en Piura.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, que presentó diversos elementos de convicción durante la audiencia para sustentar el pedido de prisión preventiva.

Entre las pruebas expuestas figuran el acta de intervención policial, el acta de constatación del lugar de los hechos y las imágenes de las lesiones que sufrió la víctima. También se presentaron las declaraciones de los médicos del Hospital Santa Rosa, donde permanece hospitalizada la joven.

Asimismo, la Fiscalía incorporó la historia clínica, los exámenes periciales complementarios y la ampliación del certificado médico legal, que concluyó que la víctima presenta 60 días de incapacidad médico-legal.

Según el Ministerio Público, estos nuevos elementos permitieron documentar la gravedad de las lesiones sufridas por la joven como consecuencia de la agresión denunciada.

Tras la resolución judicial, el investigado, quien permanecía bajo custodia en la carceleta de la Unidad de Flagrancia Delictiva, será trasladado al penal de varones de Piura para cumplir los nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.