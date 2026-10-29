Los informes tomográficos realizados en el Hospital Santa Rosa confirmaron múltiples fracturas faciales y hemorragias intracraneales en Karolay Astrid Saldarriaga Ruiz, de 29 años, quien fue hospitalizada tras una presunta agresión denunciada por su madre.

El estudio tomográfico del rostro, realizado el 27 de octubre, identificó fracturas en el piso de la órbita izquierda, la pared anterior del seno maxilar izquierdo y el hueso nasal derecho. El informe también describe acumulación de sangre en el seno maxilar, desviación del tabique nasal y hematomas en la frente y alrededor del ojo izquierdo.

Un segundo estudio, realizado el 28 de octubre, documentó sangrado dentro del tejido cerebral y una hemorragia subaracnoidea, que se produce en el espacio que rodea el cerebro. Además, registró edema cerebral difuso leve y hematomas superficiales.

De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría Los Algarrobos, Jesús Alessandro Vilela Jiménez, de 30 años, habría golpeado y pateado a Karolay durante la madrugada del lunes 26 de octubre. Según la misma denuncia, también habría amenazado con matar a la joven y a sus familiares.

La Fiscalía informó que los nuevos elementos médicos sustentan la adecuación de la investigación al presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. En ese contexto, solicitó prisión preventiva contra el investigado.

El caso ha generado protestas en las que se exige justicia para Karolay y que las autoridades adopten medidas frente a los hechos denunciados.