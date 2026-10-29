Las lluvias intensas registradas en las últimas horas dejaron importantes acumulados de precipitación en cuatro estaciones meteorológicas de la región Piura, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con la información difundida por la entidad, la estación de Canchaque registró el mayor acumulado, con 154.9 milímetros de lluvia. Le siguieron Huarmaca, con 58.1 milímetros; Hacienda Barrios, con 42.5 milímetros; y Chalaco, con 27.5 milímetros.

Los registros corresponden al periodo comprendido entre las 8:00 a.m. del martes 28 de octubre y las 6:00 a.m. del miércoles 29 de octubre.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que las lluvias intensas registradas durante la madrugada ocasionaron daños en viviendas, vías de comunicación y en el servicio básico de agua potable en los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique, en la provincia de Huancabamba.

Según el COEN, los gobiernos locales realizan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinan las acciones para atender las emergencias.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas ante las precipitaciones registradas en la región.