Efectivos policiales detuvieron a un chofer presuntamente vinculado a la extorsión contra la empresa de transportes 6C. Los delincuentes, quienes señalaban ser integrantes de la banda del “Serrano Leo”, amenazaban con atentar contra la vida de los trabajadores, además de disparar o quemar los buses en Piura, si no les pagaban S/50 de inscripción y S/20 diarios por cada ómnibus.

La intervención fue realizada por agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Divincri de Piura en el paradero de otra empresa en la cual venía laborando el intervenido. Ahí, detuvieron a Carlos Eduardo A. S., de 36 años.

Su detención se produjo tras hallarse vínculos entre celular y el número utilizado para la extorsión, en el cual habría insertado su chip. Asimismo, la Policía tomó conocimiento de que el investigado había trabajado anteriormente en la empresa agraviada.

Tras la denuncia, las investigaciones revelaron que los hampones extorsionaban al encargado de la empresa 6C, mediante mensajes de texto, en los cuales le exigían una “inscripción” de S/50 y una cuota semanal de S/20 por cada bus. Les indicaron que el dinero debía depositarse los sábados a través de Yape, a un número de celular que la banda le proporcionaría. Además, amenazaban con atentar contra la vida de los trabajadores o sus familiares, así como disparar o prender fuego a los vehículos.

EXIGÍAN S/20,000. Por otro lado, agentes del Depincri de Sullana intervinieron a D.R.G.J. (32), sindicado como presunto integrante de la banda delincuencial autodenominada “Chicho y la Nueva Jauría del Norte”, implicado en la presunta extorsión a una mujer a quien le exigían S/20,000.

La intervención fue realizada a inmediaciones del mercado de Piura, a espaldas de la posta médica. Le hallaron un celular, 6 chips, 10 micro chips y tarjetas bancarias.