El Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) anunció un corte temporal del suministro de agua para los días 1, 2 y 3 de noviembre para facilitar la evaluación del estado situacional del canal Daniel Escobar. Esta actividad forma parte de las acciones preventivas que se impulsan para determinar si es necesario realizar intervenciones de fortalecimiento en esta infraestructura hidráulica y enfrentar los efectos de posibles lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Dicha medida fue coordinada y acordada en la reunión del Grupo de trabajo del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas (PADH) del Sistema Hidráulico Chira Piura, con participación de representantes del PECHP, de las juntas de usuarios de Chira, Sechura y Medio y Bajo Piura. También se realizaron coordinaciones con la EPS Grau a fin de tomar medidas orientadas a evitar el desabastecimiento de agua para uso poblacional durante el periodo de lluvias.

Ante el corte del suministro de agua, el PECHP exhortó a la población a utilizar responsablemente el agua, evitar el desperdicio y adoptar medidas de ahorro en sus actividades cotidianas. Del mismo modo, recomienda a los usuarios agrícolas organizar oportunamente sus actividades acordes con dicho corte programado.

Tales acciones preventivas buscan contribuir a la adecuada operación del canal Daniel Escobar y a fortalecer la preparación del sistema hidráulico frente a las lluvias.

Al respecto, el dirigente de la urbanización Ignacio Merino, Gerklos Reyes, criticó que la EPS Grau no informe su plan de contingencia ante este corte inesperado.

“Es un servicio vital y esperamos que nos informen a qué hora van a llegar las cisternas con agua para que nos abastezcan, para poder afrontar esos días que no vamos a tener agua. Ahorita estamos con las lluvias y sin ese elemento vital para nosotros sería esto más perjudicial”, dijo.