La decisión fiscal se sustenta en nuevos elementos de convicción incorporados a la investigación, entre ellos la historia clínica remitida por el Hospital Santa Rosa y los resultados de exámenes médicos legales obtenidos minutos antes de la audiencia de esta mañana. Ante estos nuevos hallazgos, el Ministerio Público solicitó la reprogramación inmediata de la diligencia para reformular la imputación original (agresiones físicas) y requerir la medida coercitiva más severa.

El investigado, Jesús A. Vilela J., permanece bajo custodia en la carceleta de la Unidad de Flagrancia Delictiva hasta que mañana jueves 29 de octubre, a las 10 de la mañana el Poder Judicial defina su situación legal.

Cabe precisar que la fiscalía ha coadyuvado al dictado urgente de las medidas de protección que incluían el retiro del hogar de forma inmediata del ahora investigado y también, ha solicitado que la agraviada sea integrada como beneficiaria de la Unidad de asistencia a Víctimas y Testigos, donde recibirá atención integral.