Efectivos policiales de la comisaría de Bellavista, detuvieron a Edgar Demetrio Codarlupo Ruíz, de 50 años, conocido como “El Bolero”, que registraba una requisitoria por el delito de tráfico ilícito en la provincia de Sullana.

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Su captura fue efectuada cuando la Policía realizó un operativo por la calle Paredes Maceda en el asentamiento Esteban Pabletich. En ese instante, Codarlupo intentó fugar corriendo y trató de meterse a un bar, pero fue detenido por los agentes policiales.

El sujeto era solicitado por el Primer Juzgado Unipersonal de Sullana desde el 27 de agosto de 2024. Tras su intervención, fue puesto a disposición de la Policía Judicial para las diligencias de ley y su posterior tarslado al juzgado que lo requería.