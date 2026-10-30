A 14 años y 8 meses de cárcel fue condenado el mototaxista José Miguel Pulache Sandoval como coautor de delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de una madre de familia a quien le robaron su cartera con dinero, celulares y documentos personales en la provincia de Sullana.

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La medida fue dictada por los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Conformado de Flagrancia que sentenciaron al acusado tras las pruebas sustentadas por el representante del Ministerio Público.

Según la acusación fiscal, el 14 de enero del presente año, el acusado en circunstancias que conducía su vehículo, fue aprehendido mediante arresto ciudadano, luego que junto a otros delincuentes que se dieron a la fuga, interceptaron a una mujer con arma blanca y le robaron su cartera.