Una fuerte lluvia que alcanzó los 154.3 milímetros, soportó el distrito de Canchaque, en la provincia de Huancabamba, según el monitoreo del Senamhi. Estas fuertes precipitaciones han provocado la activación de quebradas y ríos en la sierra de Piura, como el badén de la quebrada del río Serrán, donde, ante el peligro, la Policía decidió restringir el tránsito vehicular y peatonal.

De acuerdo con la entidad meteorológica, tras los reportes registrados, le siguen las ciudades de Huarmaca con 58.1 mm, Hacienda Barrios con 42.5 mm y Chalaco con 27.5 mm, según el monitoreo realizado entre las 8:00 a.m. del miércoles y las 6:00 a.m. de ayer.

Las fuertes precipitaciones registradas en esta zona, provocaron la activación de quebradas y el incremento del caudal del río Serrán, generando dificultades en las vías de comunicación que conectan a las localidades de este sector de la región.

Uno de los puntos afectados es el badén de la quebrada del río Serrán, ubicado en la vía que conecta los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique con Huancabamba.

Pese al peligro del caudal, durante las primeras horas de la mañana, conductores de minivanes y camionetas se arriesgaron a cruzar la quebrada, poniendo en peligro sus vidas y las de sus pasajeros. Esta situación evidenció la falta de condiciones seguras para transitar por este sector.

RESTRINGEN PASE. Aunque luego, debido al incremento del caudal del río Serrán, la Policía de Carreteras dispuso restringir el tránsito de vehículos menores y peatones a la altura del kilómetro 53 de la carretera de penetración hacia el caserío 65, en el tramo que conecta La Matanza con Canchaque, en el distrito de Salitral, provincia de Morropón.

El jefe de la Policía de Carreteras, comandante PNP Óscar Choquehuanca Zapata, informó que la medida fue adoptada como parte de las acciones preventivas frente a los riesgos generados por las precipitaciones pluviales en la zona.

En tanto, efectivos de la Policía de Carreteras de Salitral permanecen en el sector para brindar apoyo a los usuarios de la vía, orientar a los conductores y peatones, y prevenir posibles accidentes.

TRASLADAN PERSONAS. Ante esta emergencia, el Ministerio de Defensa, a través de la División del Ejército, decidió facilitar el traslado de personas hacia Canchaque y otras localidades de la provincia de Huancabamba, ante la interrupción de la vía ocasionada por la crecida del río Serrán en la operación denominada “Puente Terrestre”.

Para ello, el Ejército desplegó un camión militar todoterreno MAN, que permite trasladar a las personas de una orilla a otra del río y lograr su desplazamiento mientras persistan las dificultades de tránsito en la zona.

Asimismo, el personal militar llegó a Canchaque donde sostuvo una reunión con las autoridades locales para coordinar acciones de apoyo frente a la emergencia y reafirmar la disposición de la institución de intervenir ante situaciones que pongan en riesgo a la población.

ALERTA. En tanto, la temperatura superficial del mar frente a Talara y Paita continúa registrando valores elevados. Según el monitoreo del Senamhi con información de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), al 28 de octubre reportaron temperaturas de 28,3 °C en Talara y 27,9 °C en Paita.

Además ambas estaciones oceanográficas presentan anomalías positivas en la temperatura superficial del mar, lo que mantiene la atención sobre la evolución de las condiciones oceánicas frente al litoral piurano.