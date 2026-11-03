Un equipo de cirujanos pediatras del Hospital de Especialidades de Sullana, en la región Piura, logró salvar la vida de un recién nacido que presentaba una hernia diafragmática, una malformación congénita que comprometía gravemente su capacidad para respirar.

El bebé ingresó al área de emergencia con insuficiencia respiratoria severa, debido a que parte de sus intestinos se había desplazado hacia el tórax, ocasionando presión sobre sus pulmones.

Ante la gravedad del cuadro, los especialistas decidieron realizar una intervención quirúrgica de alta complejidad para corregir la malformación y mejorar su función respiratoria.

Cirugía de cuatro horas permitió recolocar los órganos del bebé

La operación estuvo a cargo de los cirujanos pediatras Julio Lozada Castillo, Fabiola Cutipa Puma, Maribel Oblitas Vegas y Luis Helguero Santín, quienes efectuaron una toracoscopia que duró aproximadamente cuatro horas.

Mediante esta técnica mínimamente invasiva, los médicos lograron devolver los órganos abdominales a su posición y reparar el músculo diafragmático.

El procedimiento permitió corregir la comunicación anormal entre el abdomen y el tórax que comprometía la respiración del menor.

¿Qué es una hernia diafragmática y por qué pone en riesgo la vida?

El cirujano pediatra Julio Lozada Castillo explicó que esta condición se presenta cuando existe una abertura en el diafragma, músculo que separa la cavidad torácica de la abdominal.

A través de ese orificio, algunos órganos del abdomen pueden desplazarse hacia el tórax y comprimir los pulmones, lo que dificulta la respiración del recién nacido.

El especialista advirtió que, sin tratamiento oportuno, esta malformación puede ocasionar problemas respiratorios persistentes y otras complicaciones importantes.

Recién nacido evoluciona favorablemente y recibirá alta médica

Luego de la operación, el menor permaneció bajo atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital.

Según el reporte médico, sus pulmones lograron expandirse adecuadamente y su evolución ha sido favorable.

Actualmente, el bebé se encuentra estable, tolera la lactancia materna y está próximo a recibir el alta médica. Posteriormente continuará con controles especializados mediante consulta externa.

La intervención permitió atender una emergencia neonatal de alta complejidad en Sullana, evitando que el menor tuviera que esperar una derivación para recibir el procedimiento correctivo.