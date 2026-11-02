Dos viviendas ubicadas en el distrito de Castilla resultaron afectadas tras un voraz incendio. El hecho ocurrió la madrugada de ayer domingo, en circunstancias que la Policía Nacional investiga, pues se trataría de los inmuebles pertenecientes a la familia Portilla, cuyos integrantes han sido señalados como presuntos autores del triple crimen ocurrido en el asentamiento humano Chiclayito.

EL INCENDIO. Las viviendas, situadas en la calle Los Andes del asentamiento humano Chiclayito, fueron consumidas por el fuego, que se inició a las 3:45 a. m. de ayer domingo. Debido a la identidad de los propietarios, las autoridades presumen que se trataría de un ataque en venganza por el asesinato de los tres miembros de la familia Golles Herreros, ocurrido la noche del último jueves, a pocos metros de su vivienda, sin embargo, todo es materia de investigación por parte de los efectivos policiales.

El personal de Serenazgo de Castilla informó que fueron los vecinos quienes alertaron sobre una densa humareda al interior de dichos predios. Al llegar al lugar, constataron que las llamas arrasaban con ambos inmuebles. Minutos después se sumaron efectivos de la comisaría de El Indio y la Compañía de Bomberos de Piura que ayudaron a sofocar el siniestro que amenazaba con expandirse hacia otras viviendas.

De acuerdo con los bomberos, una de las viviendas resultó en pérdida total, con la totalidad de sus enseres y pertenencias consumidos por las llamas, mientras que la segunda registró daños parciales. Cabe indicar que, debido a la complejidad del acceso, el personal bomberil tuvo dificultad para ingresar a los predios, debido a que estos se ubicaban en un callejón sin salida en el asentamiento humano Chiclayito, pero debido al arduo trabajo de las unidades de emergencia, el fuego fue controlado recién a las 4:27 a. m., hora en la que se constató la presencia de camas, utensilios de cocina y otros bienes totalmente carbonizados en el interior de los predios.

En tanto, la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro e identificar si fue provocado intencionalmente o si se trató de un accidente.

Cabe precisar que la esposa de Rigoberto Golles acusó a Los Portilla de la masacre, por lo que la policía investiga si se trata de un atentado por venganza