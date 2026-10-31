La esposa y madre de las víctimas del crimen ocurrido la noche del jueves en la calle Sinchi Roca, en el asentamiento humano Chiclayito, distrito de Castilla, acusó a la presunta banda “Los Portillas” de ser la responsable de la masacre. El hecho se trataría de una presunta venganza motivado por disputas previas. Según informó la Policía Nacional del Perú, en la escena del crimen se hallaron 22 casquillos de bala.

A escasos minutos de llegar a su vivienda, la camioneta en la que se desplazaba la familia fue interceptada por dos sicarios que dispararon 22 veces contra el vehículo. A bordo se encontraban Rigoberto Golles Girón (56), Carolina Golles Herreros (37), Jhon Goyes Herreros (34) y Hervyn Golles Herreros (32). Los tres primeros fallecieron en el acto debido a los impactos de bala recibidos en distintas partes del cuerpo, mientras que el último lucha por su vida en el hospital.

De acuerdo con el testimonio de Gladys Herreros, esposa y madre de las víctimas, su cónyuge mantenía un proceso judicial con la familia Portilla a raíz del asesinato de su sobrino, Rey Golles. Las diferencias legales habrían desencadenado las represalias fatales contra el grupo familiar.

“Mis dos hijos y mi esposo están muertos, han matado a mi familia. Pido justicia. Acuso a la banda “Los Portillas”. Ellos son los que han matado a mi familia. Yo sé que ellos han matado a mi familia. Me dejaron sola. Mi esposo tenía un juicio con ellos porque ya habían matado a mi sobrino Rey Golles y mi esposo para que deje todo eso lo han matado “, dijo Gladys Herreros.

En la misma línea, la hermana de Rigoberto Golles denunció que la familia venía recibiendo reiteradas amenazas de muerte vinculadas al proceso judicial.

El conflicto se remonta al 15 de julio de 2025, fecha en que fue asesinado Rey Golles Herreros. Desde aquel entonces, la familia de la víctima responsabilizó al entorno de los Portilla, dando inicio a una marcada rivalidad entre ambas familias. Trascendió que el proceso judicial en curso estaba por resolverse, al parecer, a favor de la familia Golles Herreros.

Tras la tragedia, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla inició una investigación preliminar por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado contra los que resulten responsables del ataque armado.

Asimismo, el Ministerio Público ordenó la búsqueda y recopilación de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las zonas adyacentes, además de la evaluación médico-legal del único sobreviviente herido. Estas actuaciones se complementarán con otras diligencias orientadas a identificar formalmente a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el violento ataque armado en Chiclayito. Tras expresar sus condolencias a los deudos, la institución exigió celeridad a las autoridades y exhortó a la Policía Nacional a coordinar acciones para acelerar las investigaciones y determinar quiénes son los responsables para que reciban una sanción.