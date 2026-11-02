Una mujer fue hallada la tarde del último domingo en un canal de regadío en el distrito de Pueblo Nuevo de Colán, en la provincia de Paita. Su cuerpo presenta serias quemaduras.

Según sus familiares, el cuerpo de Mariela Céspedes Nizama registra quemaduras de segundo grado, por lo que fue evacuada de emergencia al hospital de Salud de Sullana, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Versiones preliminares señalan que la mujer habría sido citada por su expareja en Pueblo Nuevo de Colán, con quien tiene un hijo de siete años, para recoger un dinero, por lo que no descartan que este hombre halla atentado contra la vida de la madre de familia.

La Policía y el Ministerio de la Mujer han iniciado las investigaciones respectivas para determinar responsabilidades en este caso, mientras la víctima permanece en estado crítico y su familia exige justicia.