Un accidente de tránsito ocurrido en la vía Piura – Catacaos dejó a una persona gravemente herida siendo trasladada a una clínica local donde permanece internado tras presentar serias heridas en la pierna.

El siniestro ocurrió la noche del viernes entre la motocicleta que manejaba Cristhian Tezén Curo (37 años) y una cúster. La víctima sería operada en las próximas horas debido a las fuertes heridas en la pierna.

Según testigos, Cristhian se dirigía a su domicilio en Catacaos cuando sufrió el fatal accidente. El conductor del otro vehículo se encuentra detenido en la comisaría de Catacaos para las diligencias correspondientes.

Ambas unidades también fueron trasladadas hasta la dependencia policial.

Cabe señalar que la cifra de personas heridas producto de los accidentes de tránsito siguen aumentando en la región Piura, así como de fallecidos.