Jordan Hao Yap, ciudadano australiano de 30 años, lleva 19 días sin ser ubicado tras iniciar un recorrido en solitario por la cordillera Huayhuash, en Áncash. El extranjero partió de Huaraz el 14 de septiembre y debía regresar el 23 para recoger sus pertenencias, pero no llegó.

Su familia verificó que tampoco abordó el vuelo previsto hacia Cusco ni llegó al hospedaje que tenía reservado en esa ciudad. Ante ello, reportó su desaparición y se activó el operativo para conocer su paradero.

Policía continúa búsqueda

La Policía de Alta Montaña inició el despliegue el 24 de septiembre y mantiene el rastreo en Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa. Los agentes también revisan caminos alternativos debido a que el extranjero realizó el recorrido sin guía, agencia ni servicio de logística.

Según la Asociación Socorro Andino Peruano, Yap llegó a Cuartelhuain desde Huaraz mediante transporte particular y tenía previsto recorrer Mitucocha, Carhuacocha, Huayhuash y Viconga. Al no contar con un itinerario contratado, las autoridades consideran distintos sectores fuera de la ruta habitual.

Últimos datos

Miguel Mesta, jefe de la Región Policial Áncash, señaló que Yap estuvo cerca de un grupo de turistas israelíes, aunque no formaba parte de este y luego se alejó. La Policía maneja el 19 de septiembre como último dato sobre su paradero, mientras que la asociación reportó un último contacto por WhatsApp el 14 de septiembre.

El australiano había informado problemas con su dispositivo de comunicación satelital, por lo que no se pudo confirmar su ubicación mediante GPS. Mesta también se reunió con un representante del Consulado de Australia para informar sobre los avances de las diligencias.