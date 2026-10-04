Cientos de pobladores de la salida a Lampa, en la ciudad de Juliaca, retuvieron y castigaron a cuatro presuntos integrantes del Grupo Terna de la Policía Nacional tras ser acusados de ingresar a robar a un inmueble. De acuerdo con los testigos, los sujetos irrumpieron en la vivienda y maniataron a los propietarios, entre ellos varios niños, lo que provocó la inmediata reacción de la comunidad. Mientras cuatro de los implicados fueron atrapados por los vecinos, otros cómplices lograron darse a la fuga con rumbo desconocido, dijeron.

Ante el reclamo social, los retenidos fueron obligados por la turba a caminar descalzos por diversas calles de la zona e incluso a arrodillarse en la vía pública. Agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) escoltaron el trayecto de los acusados en medio de la tensión acumulada entre los pobladores, quienes amenazaban con aplicar “justicia popular”.

El rescate de los acusados concluyó de manera convulsa cuando los efectivos de la USE recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y extraer a los sospechosos de la zona. Tras la intervención, los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer su identidad y su grado de responsabilidad en el hecho. Hasta el lugar también llegó el fiscal de turno. Las autoridades aún no se pronunciaron sobre el hecho.