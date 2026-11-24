Más de 184 mil metros cúbicos de sedimentos fueron retirados del río Tumbes como parte de las acciones preventivas frente al fenómeno El Niño, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones que puedan afectar a la población, los cultivos y la infraestructura de la región.

Los trabajos de limpieza y descolmatación se desarrollaron entre el 21 de septiembre y el 4 de noviembre, mediante la colaboración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el sector privado, con la participación del grupo APUCORP.

Las intervenciones comprendieron los sectores de Puente Francos, ubicado en el distrito de Pampas de Hospital, y Bocatoma La Peña.

Retiran sedimentos en dos sectores del río Tumbes

En el sector de Puente Francos se removieron 174.404 metros cúbicos de material acumulado en el cauce, mientras que en Bocatoma La Peña se intervinieron otros 10.200 metros cúbicos.

Para ejecutar estas labores se movilizaron 23 unidades de maquinaria pesada y vehículos de apoyo, entre excavadoras, tractores, cargadores frontales y volquetes.

Sin embargo, el incremento del caudal del río Tumbes, que superó los 1.000 metros cúbicos por segundo, dificultó las operaciones e impidió alcanzar la totalidad de las metas inicialmente previstas.

Pese a estas limitaciones, la ANA verificó los trabajos ejecutados y otorgó su conformidad el pasado 4 de noviembre, según informó APUCORP mediante un comunicado.

Entregan maquinaria pesada para prevenir inundaciones

Como parte de las acciones de colaboración público-privada, el 11 de noviembre se formalizó la entrega de cuatro unidades de maquinaria pesada a la Autoridad Nacional del Agua.

Se trata de una excavadora sobre orugas y tres volquetes, destinados a apoyar nuevas intervenciones extraordinarias de limpieza y descolmatación.

Estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y la infraestructura ubicadas en zonas expuestas a las crecidas del río Tumbes ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.